 
Общество

Найдено решение популярных проблем компьютера

0

Популярные проблемы с работой USB-портов компьютера чаще всего имеют простые способы решения. Об этом сообщает издание BGR.

Авторы медиа назвали самой распространенной проблемой с USB-портами ситуацию, когда при подключении накопителя или другого девайса появляется ошибка «Устройство не распознано». В первую очередь специалисты рекомендовали попробовать подключить гаджет к другому разъему. Если это не помогает, то рекомендуется обновить драйверы для USB.

Также довольно часто пользователи жалуются на низкую скорость передачи данных. Найденное журналистами решение проблемы — выбрать более быстрый порт в компьютере, если такой есть. Если USB-порт не распознает устройство, то можно попробовать подключить к нему другие девайсы. «Если ничего не работает, то, скорее всего, проблема заключается именно в разъеме», — пояснили журналисты и рекомендовали проверить работоспособность порта в настройках BIOS.

Произвольные отключение устройств обычно происходит при передаче больших файлов. Авторы объяснили, что чаще всего такая проблема случается, когда компьютер работает в режиме энергосбережения. Серьезной неполадкой назвали ошибку «USB-устройство неисправно», пишет «Лента.ру». В материале говорится, что чаще всего она возникает при подключении аксессуара, потребляющего больше энергии, чем может обеспечить порт. Если же ошибка повторяется и при использовании других разъемов, то устройство действительно может быть неисправно.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026