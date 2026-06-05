 
Общество

Два журналиста и режиссер пополнили список иноагентов

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Минюст России включил в реестр иностранных агентов журналистов Михаила Маглова* и Виталия Солдатских*. О пополнении перечня сообщается на сайте министерства.

Отмечается, что Маглов* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Выступал против специальной военной операции на Украине. Взаимодействует с организацией, включенной в реестр иностранных агентов, проживает за пределами РФ. 

Солдатских*, по данным министерства, является сотрудником организации, включенной в реестр иноагентов. Утверждается, что журналист также распространял фейки о решениях российской власти.

Кроме того, в перечень иноагентов были добавлены режиссер Татьяна Фролова* и бывший сопредседатель движения «Голос»** Станислав Андрейчук*.

Вместе с тем в соответствии с распоряжением Минюста России из реестра в связи с ликвидацией исключено общество с ограниченной ответственностью «ЕЛКИН КАРТОН».

*включены Минюстом в реестр иностранных агентов

**Незарегистрированная организация, выполняющая функции иностранного агента

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