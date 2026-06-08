Игорь Иванов: У профсоюзного движения и работников соцзащиты очень много общего

Работников социальной сферы Псковской области с профессиональным праздником — Днем социального работника — от имени Псковского областного совета профессиональных союзов поздравил председатель облсовпрофа Игорь Иванов.

«У профсоюзного движения и работников социальной защиты очень много общего. Наша с вами главная цель, наша ежедневная работа и наша общая миссия — это забота о людях. Мы стоим на защите прав и интересов человека, помогаем тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации всех, кому необходимо твердое плечо и участие», - заявил Игорь Иванов.

Социальный работник — это не просто должность, это настоящее призвание и состояние души, продолжил он: «Ваш труд невозможно выполнять без любви к людям, безграничного терпения, эмпатии и милосердия. Вы первыми приходите на помощь, пропускаете через себя чужие беды, дарите своим подопечным надежду, веру в добро и уверенность в завтрашнем дне».

«Профсоюзы Псковской области высоко ценят ваш благородный и такой нелегкий труд. Мы прекрасно понимаем, что люди, которые ежедневно отдают столько душевных сил заботе о других, сами нуждаются во внимании, надежной защите трудовых прав и достойных условиях работы. Обеспечение этих гарантий всегда было и остается приоритетом для профсоюзов. Только объединив усилия, мы сможем сделать жизнь в нашем регионе более справедливой, благополучной и социально защищенной», - подчеркнул глава облсовпрофа.

Игорь Иванов передает работникам социальной сферы «огромное спасибо за большие добрые сердца, за отзывчивость и верность своему непростому, но жизненно необходимому делу».

«Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, душевного равновесия и семейного благополучия! Пусть та теплота и забота, которую вы так щедро дарите людям, всегда возвращается к вам сторицей. Мира, добра и успехов вам и вашим близким!» - заключил Игорь Иванов.