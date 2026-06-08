День социального работника в России ежегодно отмечают 8 июня. Установить День социального работника в России хотели еще в 1994 году. Предложение поступило от Ассоциации работников социальных служб. Однако указ президента «О дне социального работника» вступил в силу только спустя шесть лет — 27 октября 2000 года.

Датой праздника выбрали 8 июня. В этот день в 1701 году Петр I издал указ «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». Спустя 300 лет после издания указа Петра I, 8 июня 2001 года, в России отметили первый День социального работника.



Помощь гражданам оказывают сотрудники социальных служб. Среди них специалисты по работе с людьми с инвалидностью, кризисных центров, семейных служб и другие. Система социальных служб в России существует более 320 лет как институт государственной помощи, а в современном виде — как профессиональная и государственная сфера деятельности — насчитывает 35 лет, пишет РБК.



