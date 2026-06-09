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Госдума ввела «детские» сим-карты для защиты несовершеннолетних

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Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который в том числе устанавливает механизм оформления так называемых детских sim-карт. Эта инициатива входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству.

Согласно нововведениям, родители будут вправе уведомлять операторов, если они передали оформленную на себя sim-карту своим детям. Такая sim-карта будет считаться «детской». На этапе первого чтения законопроектом предлагалось обязать родителей сообщать о передаче номера ребенку, но ко второму чтению обязанность заменили на право, пишет ТАСС.

В законе также указано, что правительство РФ отдельно установит правила оказания услуг связи по «детским» sim-картам. 

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