Всемирный день мороженого отмечают 10 июня

10 июня отмечается сладкий праздник – Всемирный день мороженого (англ. World Ice Cream Day).

В списке праздников, посвящённых различным сладостям и десертам, безусловно, этот найдёт поклонников во всех частях Земного шара. А всё потому, что напоминает он об истории появления и распространения мороженого. Мало кто среди людей с равнодушием относится к этому молочному продукту. Для детей же мороженое – всегда сладость и радость!

Считается, что именно 10 июня 1786 года в США начались массовые продажи мороженого. Поэтому и праздник, не имеющий официального статуса, отмечают именно в этот день. Правда, официальный статус таким праздникам и не нужен. Они становятся всемирными по признанию миллионов людей во всём мире, стоит только запустить идею. Так произошло и со Всемирным днём мороженого, пишет calend.ru.

Хотя, конечно же, история мороженого, как продукта, уходит своими корнями в глубокую древность. Ещё около 3000 лет назад в Китае делали прохладительные блюда из смеси льда, снега и кусочков фруктов. Позднее там же появился рецепт смешивания молока и льда, хранившийся в строгой тайне. Делали свои прохладительные десерты и в Древнем Израиле, и в Греции. Они более походили на то, что сейчас называют замороженным соком.

Рецепт с использование замороженного молока в Европе появился только в 14 веке, очевидно, в Италии. Во Франции рецепт оказался в 16 веке, и там же появилось классическое мороженное, созданное на основе молока, но уже в 18 веке. Название «пломбир» также пришло из Франции (по месту своего появления – Пломбьер-ле-Бем). Здесь же в 19 веке получили распространение не только пломбир, но и стаканчики с мороженым.

А вот эскимо – это продукт, созданный в США в начале 20 века. Туда мороженое попало в 18 веке вместе с переселенцами. Этот вид мороженого придумал американец Христиан Нельсон, который начал глазировать мороженое шоколадом и назвал своё изобретение «пирожок эскимоса» (эскимо-пай). Здесь же появились и вафельные стаканчики.

Австрийские кондитеры дали миру шоколадное мороженое, а итальянские – сорбет, который, правда, хоть и относится к прохладительным десертам, как таковым мороженым не является.

Не меньшей популярностью, чем в Европе, мороженое пользовалось и в России. Этот десерт украшал праздничный стол ещё при дворе Петра I и Екатерины II. А первый рецепт на русском языке был опубликован в конце 18 века в «Новейшей и полной поваренной книге» и содержал следующие ингредиенты: сливки, яичные белки, шоколад, лимон, смородину, клюкву, малину, вишню и апельсин.

Кстати, известно, что многие русские писатели обожали мороженое. Например, Александру Пушкину оно «улучшало настроение», а Михаил Лермонтов ел его практически ежедневно. Гоголь же, распробовав мороженое во Франции, был им покорён на всю жизнь. Александр Блок также называл этот холодный десерт своим любимым блюдом. Разумеется, мороженое очень часто фигурировало в различных произведениях русских и советских писателей.

В СССР эти прохладительные лакомства делали по собственным рецептам. Основой для них служило замороженное молоко, творог, сметана с добавлением других ингредиентов. В середине 1930-х годов советский нарком продовольствия Анастас Микоян во время визита в США среди прочего заинтересовался мороженым, идею производства которого с успехом реализовал в СССР, где качество продукта всегда оставалось очень высоким и признавалось даже за рубежом. Мороженое стало одним из наиболее доступных лакомств в Советском Союзе, а его вкус до сих пор остаётся элементом ностальгии для многих, хоть однажды его попробовавших, а также эталоном при сравнении вкусовых качеств современного мороженого. Мороженое входит и в состав прекрасного прохладительного молочного коктейля, также получившего распространение ещё в эпоху СССР.

Сегодня насчитывается огромное количество видов мороженого – продукта, по-прежнему остающегося одним из наиболее доступных и востребованных десертов в мире. А также оно входит и в состав различных блюд, самое известное из которых – сандэ.