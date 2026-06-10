Экс-лидер регионального отделения ЛДПР Александр Христофоров посетил Псковскую область

Бывший лидер псковского отделения ЛДПР Александр Христофоров посетил Псковскую область, фото с ним опубликовал бизнесмен, директор псковского «Империала» Николай Рассадин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Николай Рассадин / «ВКонтакте»

«Давно не виделись. Моя спартаковская кепка уезжает в Беларусь. Александр Христофоров оказывается тоже болельщик "Спартака".

"Спартак" - чемпион!» - написал Николай Рассадин.

Александр Христофоров являлся помощником председателя фракции ЛДПР, депутата Государственной Думы Владимира Жириновского. С ноября 1996 года - был зам. главы администрации Псковской области. Кандидатом в депутаты областного Собрания выдвинут Псковской областной организацией ЛДПР. Являлся членом правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Поддерживал тесные контакты с администрацией президента Белоруссии и руководителями Исполкома и высшего Совета Союза России и Белоруссии. В 1998 году был избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов от Невельского, Себежского и Усвятского районов. 31 марта 2002 года вновь избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов. В апреле 2002 года был избран на пост руководителя комитета по социальной политике Псковского областного Собрания. В 2007 году баллотировался в Государственную Думу 5 созыва от ЛДПР, шел первым номером по Региональной группе номер 54 (Псковская область). Избран не был. С 2005 по 2010 год возглавлял Псковское региональное отделение ЛДПР. В 2010 году ушел со всех постов в связи с возвращением в Белоруссию.