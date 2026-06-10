На сессии в Пскове рассказали, как убивавшие псковичей каратели сбежали от правосудия

Российский историк, специалист по проблеме коллаборационизма в годы Второй мировой войны, доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Борис Ковалев раскрыл проблемы розыска военных преступников в период «оттепели» во время второго заседания международного форума «На том стоим», которое прошло 10 июня в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Борис Ковалев прочитал доклад на сессии об исторической памяти и взаимоотношениях СССР с зарубежными государствами.

Модератор заседания Наталия Таньшина представила докладчика. Историк рассказал слушателям о том, как советские следователи искали и привлекали к суду нацистских преступников в СССР в 1950-1960-е годы. Он описал сложности взаимодействия советских следователей с иностранными правоохранительными органами.

Отвечая на вопрос корреспондента ПЛН, знает ли он о случаях, когда каратели смогли уйти от ответственности и как им это удалось, доктор исторических наук сказал:

«Понятно, что лица, совершившие преступления, осознавали, что они их совершали, в том числе и на многострадальной Псковской земле, поскольку период оккупации здесь продолжался более трех лет. В немалой степени те, кто совершал эти злодеяния, — эстонские и латышские каратели — легализовались за рубежом: в Скандинавии, в Швеции, в Соединенных Штатах Америки, в Канаде и в Австралии. Наиболее яркие фотографии, которые я видел, относятся к Австралии, где бывшие каратели-латыши смогли слишком хорошо себя реализовать».

Профессор также поделился личным опытом розыска нацистских преступников: «Когда я первый раз в жизни был в Канаде, это было в 1994 году, я по розыскному делу взял адрес и практически пешком пошел искать дом Васи Скобаря, который убивал в Порхове людей. До сих пор не знаю, ругать или хвалить себя за трусость: я хотел побить ему стекла, но не стал этого делать. Сам Василий Васильев умер в 1989 году, то есть за четыре года до того, как я смог увидеть его трехэтажный домик недалеко от Торонто».

В этой же сессии ученые из разных стран обсудили аспекты истории и международных отношений: британский исследователь Кристофер Рид проанализировал восприятие России англоязычными путешественниками; сербский ученый Небойша Стамболия осветил участие российских добровольцев в югославских войнах; чешский историк Станислав Новотны описал организацию антироссийской кампании в Чехии; российский исследователь Татьяна Хришкевич презентовала федеральный проект «Без срока давности».

Форум «На том стоим» продолжит свою работу в последующие дни. 11 июня участники проведут расширенное заседание Зиновьевского клуба и поднимут вопросы войны и мира. 14 июня гости встретятся в Покровской башне Пскова.