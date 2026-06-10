В преддверии Дня России приставы раздали флаги островичам

В преддверии государственного праздника — Дня России — сотрудники отделения судебных приставов Островского и Пыталовского районов приняли участие во всероссийской патриотической акции «Российский триколор», сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП России по Псковской области.
Фото: УФССП России по Псковской области
В ходе акции судебные приставы вышли на улицы города Острова и вручили жителям флаги Российской Федерации, поздравляя их с наступающим праздником и напоминая о важности государственных символов страны.
Как уточнили приставы, проведение акции «Российский триколор» способствует укреплению патриотических чувств, гражданской ответственности и уважительного отношения к государственным символам РФ.