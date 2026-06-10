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В преддверии Дня России приставы раздали флаги островичам

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В преддверии государственного праздника — Дня России — сотрудники отделения судебных приставов Островского и Пыталовского районов приняли участие во всероссийской патриотической акции «Российский триколор», сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП России по Псковской области.

Фото: УФССП России по Псковской области

В ходе акции судебные приставы вышли на улицы города Острова и вручили жителям флаги Российской Федерации, поздравляя их с наступающим праздником и напоминая о важности государственных символов страны.

 
«Российский триколор является одним из главных символов государства, олицетворяющим единство народа, суверенитет, независимость и многовековую историю России. Государственный флаг объединяет граждан разных поколений, национальностей и вероисповеданий, напоминая о нашей общей ответственности за настоящее и будущее страны. Для каждого человека флаг России — это символ любви к Родине, уважения к ее традициям, культуре и достижениям. Он вызывает чувство гордости за свою страну, ее героическое прошлое и стремление к развитию и процветанию», - отметили в УФССП.

Как уточнили приставы, проведение акции «Российский триколор» способствует укреплению патриотических чувств, гражданской ответственности и уважительного отношения к государственным символам РФ. 

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