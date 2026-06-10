Через границу РФ в Псковской области не пропустили 500 пчёлопакетов без документов

На российско-белорусском участке границы РФ в невельской деревне Лобок государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора предотвратили перемещение с территории Республики Беларусь двух партий пчёлопакетов в количестве 500 штук, перевозимых в деревянных ящиках в автотранспортных средствах, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

В ходе контрольных мероприятий должностные лица ведомства установили отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на живой товар, подтверждающих проведение необходимых исследований и обработок.

Перемещение 500 штук пчёлопакетов по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлены акты о возврате груза, товар возвращен на территорию Республики Беларусь.

В отношении лиц, перемещающих товар, применены меры административного воздействия.