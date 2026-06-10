За неделю в Псковской области выявили около 1,7 тысячи случаев ОРВИ

С 1 по 7 июня в Псковской области выявлено 1 674 случая ОРВИ. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 57,6%. В городе Пскове зарегистрировано 649 случаев ОРВИ, или 38,8% от общего количества по региону, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по области.

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В структуре циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы негриппозной этиологии.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями на 23% ниже уровня среднего многолетнего показателя. За неделю зарегистрировано 46 случаев.

В теплую погоду возрастают риски кишечных инфекций. Чтобы не омрачить отдых неприятными симптомами, рекомендуется следовать рекомендациям экспертов управления Роспотребнадзора по Псковской области:

Личная гигиена превыше всего: мойте руки с мылом перед приготовлением, приемом пищи и после посещения туалета;

Соблюдайте чистоту на кухне;

Тщательно мойте овощи, фрукты и зелень перед едой;

Не храните готовые и сырые продукты в холодильнике рядом, также там не место просроченным продуктам;

Не покупайте продукты в местах несанкционированной торговли и с рук, особенно сметану, молоко, творог, мясо;

Пейте только кипяченую или бутилированную воду;

Купайтесь исключительно в безопасных, разрешенных для купания водоемах, воду при нырянии не заглатывайте.

При появлении любых симптомов недомогания, ухудшении самочувствия необходимо вызвать врача на дом, чтобы получить рекомендации по лечению и предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Родителям стоит пристально следить за самочувствием детей: отправлять их в организованные детские коллективы при полном здравии, малейшие признаки недомогания – повод оставить ребенка дома.