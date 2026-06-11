Навязчивое освещение патриотической тематики вызывает у граждан раздражение, тогда как реальные полезные дела и улучшения жизни объединяют общество. Такое мнение высказал заместитель руководителя фракции «Единой России» в Законодательном Собрании Псковской области Алексей Севастьянов в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

Парламентарий разъяснил, в каких ситуациях политическая агитация провоцирует утомление избирателей. Алексей Севастьянов подчеркнул необходимость замены пустых слов конкретными действиями.

«Конечно, хотелось бы, чтобы было меньше патриотической риторики и побольше патриотических дел. В патриотическое воспитание должны быть вовлечены все — от мала до велика. Быть патриотами — это очень здорово. Это говорит о силе государства, о могуществе и единстве», — отметил депутат, отвечая на вопрос о том, является ли патриотизм обязательной составляющей программы любой политической партии.

Политик обратил внимание на разницу между полезными изменениями и непонятными инициативами. «Что касается освещения этих вопросов, если оно навязчиво, то, возможно, это вызывает негативную реакцию. А когда люди видят вокруг себя реальные изменения, которые идут на пользу, они чувствуют себя соучастниками этого процесса. Если же речь идет о чем-то, что происходит где-то далеко и непонятно, то это вызывает сомнения», — пояснил он.

Алексей Севастьянов также указал на опасность появления непатриотических политических сил. «Хуже было бы, если бы существовали партии, которые выступают с какими-либо предложениями и видением будущего, не будучи патриотами. Это уже, наверное, иноагенты, а не общественные организации политических единомышленников. Пусть в патриотизме будут все едины, а взгляды могут отличаться. Достижения целей — сделать жизнь лучше и комфортнее для граждан — здесь у каждого может быть свое видение. Эти отличия важны, потому что в них рождается истина», — разъяснил заместитель руководителя фракции «Единой России» в Законодательном Собрании Псковской области.