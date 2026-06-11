Социальных работников поздравили с профессиональным праздником в Острове

Сегодня в Центре культуры «Юбилейный» города Острова чествовали людей одной из самых гуманных профессий – социальных работников. Об этом сообщил глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров в своём канале Max.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров/ канал Max

«На их плечах – забота о жителях нашего округа, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Помимо четкого выполнения профессиональных обязанностей, социальные работники проявляют чуткость, внимание, соучастие, заботу к своим подопечным», - отметил он.

Глава округа поздравил специалистов муниципального Центра социального обслуживания с профессиональным праздником, вручил награды администрации Островского округа за добросовестный труд и верность профессии.

«От души благодарю социальных работников за заботу о людях, наших земляках! Доброго вам здоровья, семейного благополучия, радости, успехов, мирного неба – с праздником!» - заключил Дмитрий Быстров.