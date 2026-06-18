Создание агроклассов обсудили участники круглого стола в Великих Луках

В Великолукской государственной сельхозакадемии в рамках проекта «Агрокадры» прошел круглый стол, посвященный организации профильных и предпрофильных агроклассов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном министерстве сельского хозяйства, встреча получилась по-настоящему масштабной и межрегиональной.

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«К нам приехала делегация из Ленинградской области: представители сельских школ, Санкт-Петербургского университета ветеринарной медицины и АНО «Социальный комплекс». Псковскую область на мероприятии представляли замминистра сельского хозяйства Полина Золина и замначальника отдела правового и кадрового обеспечения Александра Загребаева»,- сообщили в министерстве.

Участники круглого стола обсудили, как создавать современные агротехнологические классы в сельских школах, как выстроить эффективную связку «школа — колледж — вуз — сельхозпредприятие» для популяризации аграрных профессий и какими формами внеурочной деятельности и проектами в сфере АПК заинтересовать детей.

Для гостей из Ленобласти, школьников и студентов были организованы экскурсии по академии. «Ребята побывали на инженерном факультете и факультете технологии животноводства и агроэкологии. Изучали современную сельхозтехнику, заглянули в лаборатории и приняли участие в увлекательных мастер-классах. Время провели с пользой и массой положительных эмоций», - отметили в минсельхозе.