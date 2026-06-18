 
Общество

Создание агроклассов обсудили участники круглого стола в Великих Луках

0

В Великолукской государственной сельхозакадемии в рамках проекта «Агрокадры» прошел круглый стол, посвященный организации профильных и предпрофильных агроклассов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном министерстве сельского хозяйства, встреча получилась по-настоящему масштабной и межрегиональной. 

Здесь и далее: фото министерства сельского хозяйства Псковской области

«К нам приехала делегация из Ленинградской области: представители сельских школ, Санкт-Петербургского университета ветеринарной медицины и АНО «Социальный комплекс». Псковскую область на мероприятии представляли замминистра сельского хозяйства Полина Золина и замначальника отдела правового и кадрового обеспечения Александра Загребаева»,- сообщили в министерстве.

Участники круглого стола обсудили, как создавать современные агротехнологические классы в сельских школах, как выстроить эффективную связку «школа — колледж — вуз — сельхозпредприятие» для популяризации аграрных профессий и какими формами внеурочной деятельности и проектами в сфере АПК заинтересовать детей. 

Для гостей из Ленобласти, школьников и студентов были организованы экскурсии по академии. «Ребята побывали на инженерном факультете и факультете технологии животноводства и агроэкологии. Изучали современную сельхозтехнику, заглянули в лаборатории и приняли участие в увлекательных мастер-классах. Время провели с пользой и массой положительных эмоций», - отметили в минсельхозе.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026