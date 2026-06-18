Эксперт предупредила об опасности употребления арбуза и дыни в жаркую погоду

Брать на пляж арбуз и дыню опасно, поскольку их употребление в жаркую погоду может привести к обезвоживанию организма, а также вызвать расстройства стула. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ольга Сайно.

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«Бахчевые культуры вызывают мочегонный эффект, а это опасность обезвоживания в жару. Если разрезать дыню и арбуз, то, как правило, они сразу не будут съедены, останется какая-то часть, которая подвержена попаданию и размножению болезнетворных микроорганизмов, поскольку холодильников на пляже нет. Нужно иметь в виду и тот факт, что и арбуз и дыня содержат фруктозу и клетчатку, которые вызывают расстройство стула, что также приводит к обезвоживанию», — сказала Ольга Сайно.

Эксперт отметила, что на пляж также опасно брать салаты с майонезом, вареные яйца и блюда с их содержанием, сухарики, снэки и кондитерские изделия с кремом, поскольку он быстро портится при высокой температуре. «Кроме того, крем, в составе которого яйца, являются еще и питательной средой для сальмонеллы», — добавила врач в беседе с ТАСС.