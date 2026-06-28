Ученый раскрыл, в какое время лучше пить минеральную воду

Минеральную воду опасно пить поздним вечером и перед сном, сообщил заместитель декана медико-биологического факультета Северо-Кавказского федерального университета, кандидат медицинских наук Сергей Кубанов.

«Наиболее опасное время для употребления минеральной воды – это поздний вечер и период непосредственно перед сном. Это связано с биологическими ритмами: вместо утоления жажды организм задерживает воду, что приводит к отекам и увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему в положении лежа», – сказал Кубанов.

По словам ученого, за 1,5-2 часа до сна рекомендуется ограничить употребление минеральной воды. Безопаснее всего пить ее в утренние и дневные часы, пишут РИА Новости.