Задержанного под Псковом по делу об убийстве 9-летнего мальчика признали вменяемым

Психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемым Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве 9-летнего мальчика в Санкт-Петербурге в конце января, сообщил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Юрий Яшков.

Фото: ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

«Психолого-психиатрическая экспертиза завершена. По ее результатам Жилкин признан вменяемым, адекватным, психических отклонений не выявлено», - сказал Яшков.

Он добавил, что результаты экспертизы позволяют направить уголовное дело в суд в общем порядке.

В конце января СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля под Псковом.

Тело ребенка нашли в водоеме в Ленинградской области.

Суд 3 февраля заключил под стражу 38-летнего обвиняемого в убийстве малолетнего и насильственных действиях сексуального характера, пишет РИА Новости.