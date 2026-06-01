Суд вновь продлил арест задержанному в Псковской области обвиняемому в убийстве 9-летнего Паши в Ленобласти

Октябрьский районный суд продлил нахождение под стражей Петру Жилкину, который обвиняется в убийстве девятилетнего Паши. Об этом сообщили 1 июня в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Жилкин останется под стражей до 31 июля текущего года. Против этого фигурант не возражал.

Первый раз нахождение под стражей обвиняемому продлили 31 марта. Тогда в деле Жилкина появилась новая статья.

Напомним, тело ребенка нашли в водоеме в Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ). Подозреваемого задержали в Псковской области.

Также возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц школы и соцучреждения Красносельского района, а также дело в отношении матери ребенка.