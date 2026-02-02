 
Происшествия

Подозреваемого в похищении ребенка задержали во время погони в Псковской области — Shot

38-летнего Петра Жилкина, подозреваемого в хищении 9-летнего Павла, задержали во время погони на трассе в Псковской области, пишет Telegram-канал Shot. По одной из версий, мужчина хотел скрыться в Прибалтике. 

Фото: Shot

Задержанного по делу о похищении сейчас доставляют в Петербург. Местонахождение пропавшего ребёнка неизвестно. 

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело об убийстве после пропажи девятилетнего мальчика в Красносельском районе Петербурга, ребенка ищут с 30 января.

В поисковом отряде «Лиза Алерт» рассказали, что 31 января мальчика искали 206 человек добровольцев и местных жителей, 1 февраля поиск вели только опытные поисковики отряда. 

«Сейчас распространяем ориентировки в сетях, прозваниваем больницы, ищем информационные свидетельства, активный выезд для отработки приоритетных задач, поиск и изучение записей с камер там, где это возможно», - добавили в региональной пресс-службе отряда.

Источник в экстренных службах отмечал, что последний раз пропавшего мальчика зафиксировали камеры видеонаблюдения около торгового комплекса «Лента» на Таллинском шоссе днем 30 января, далее его след обрывается. 

 
