«Мы его не пустили»: погибший в Ленобласти 9-летний мальчик не посещал школу

Девятилетний Павел, тело которого найдено в Ломоносовском районе Ленобласти, рос в многодетной семье и не посещал школу. Об этом 3 февраля сообщила бабушка мальчика.
Фото: ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти
У Павла три брата и три сестры. Многодетную семью из Красносельского района Петербурга в конце прошлого года поставили на учёт как находящуюся в социально опасном положении. Примерно тогда же мать детей привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
По словам бабушки, младшие дети посещают детский сад, старшие (а самому старшему вот-вот исполнится 13 лет) ходят в школу. Павел после детского сада за парту не сел, пишет «Фонтанка».
30 января 38-летний Петр Жилкин посадил в свою машину девятилетнего Павла и увёз с Таллинского шоссе. Четыре дня правоохранительные органы искали ребёнка и охотились за владельцем таинственной машины. Нашли мужчину в Псковской области. Он не сразу, но рассказал, как убивал мальчика и как избавлялся от тела.