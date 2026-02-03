 
В России и мире

«Мы его не пустили»: погибший в Ленобласти 9-летний мальчик не посещал школу

Девятилетний Павел, тело которого найдено в Ломоносовском районе Ленобласти, рос в многодетной семье и не посещал школу. Об этом 3 февраля сообщила бабушка мальчика.

У Павла три брата и три сестры. Многодетную семью из Красносельского района Петербурга в конце прошлого года поставили на учёт как находящуюся в социально опасном положении. Примерно тогда же мать детей привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

По словам бабушки, младшие дети посещают детский сад, старшие (а самому старшему вот-вот исполнится 13 лет) ходят в школу. Павел после детского сада за парту не сел, пишет «Фонтанка».

«Мы его не пустили, потому что он совсем не был готов. Он был маленький, ещё ботиночки путал. Говорю: пусть на следующий год идёт, хоть немножко посерьёзнее будет. Школа сказала, что надо проходить комиссию какую-то, потому что он не пошёл в том году. Не очень понимаю, что это за комиссия, дочка знает», — рассказала бабушка.

30 января 38-летний Петр Жилкин посадил в свою машину девятилетнего Павла и увёз с Таллинского шоссе. Четыре дня правоохранительные органы искали ребёнка и охотились за владельцем таинственной машины. Нашли мужчину в Псковской области. Он не сразу, но рассказал, как убивал мальчика и как избавлялся от тела. 

