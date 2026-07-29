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Пойманный в Пскове подозреваемый в убийстве девятилетнего Паши предстанет перед судом

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Пойманный в Пскове подозреваемый в убийстве девятилетнего Паши из Санкт-Петербурга предстанет перед судом, сообщили в СУ СК России по городу Санкт-Петербургу. В деле 80 свидетелей. 

Видео: СУ СК России по городу Санкт-Петербургу

Следственные органы Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «в», «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Следствие установило, что 30 января обвиняемый, передвигаясь на автомобиле от парковки гипермаркета на Таллинском шоссе к месту своего проживания, посадил в машину 9-летнего мальчика. В салоне автомобиля он совершил в отношении потерпевшего противоправные действия. После этого, чтобы их скрыть, обвиняемый обмотал лицо и голову ребенка липкой лентой, что привело к механической асфиксии и смерти потерпевшего. Затем фигурант сбросил тело ребенка в водоем в Ломоносовском районе.

Для установления всех обстоятельств дела следствием было допрошено более 80 свидетелей и проведено свыше 70 экспертиз, включая генетические, видеотехнические и судебно-медицинские. Изучен значительный объем видеозаписей с камер наблюдения и иных технических носителей информации. Полученные результаты полностью опровергли версию, выдвинутую фигурантом. В ходе следствия обвиняемый признал вину, а согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, он признан вменяемым. 

Следователи и следователи-криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России с обвиняемым провели проверка показаний на месте.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, подозреваемого убийцу задержали 2 февраля под Псковом.

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