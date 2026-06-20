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Могут ли приставы арестовать имущество, которое принадлежит супругу, ответили псковичам

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Могут ли приставы арестовать имущество, которое принадлежит супругу, ответили псковичам в ГМУ ФССП России.

Судебный пристав-исполнитель обращает взыскание прежде всего на имущество, принадлежащее должнику. Согласно пункту 1 статьи 45 Семейного кодекса Российской Федерации по обязательствам одного из супругов взыскание обращается только на его личное имущество. Поэтому факт нахождения в браке не означает, что супруг или супруга должника автоматически отвечают по его обязательствам своим личным имуществом.

Имущество принадлежащее супругу должника лично, например, купленное до брака, полученное в дар или по наследству, обладает правовым иммунитетом.

Однако, если у должника не хватает своего имущества, судебный пристав-исполнитель имеет право выделить долю супруга/супруги должника в совместно нажитом имуществе через суд и обратить взыскание на нее.

Также, взыскание будет обращено на имущество должника супруга в случаях, когда долг одного супруга признан по суду общим или один супруг выступил поручителем или созаемщиком по обязательствам другого супруга.

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