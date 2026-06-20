В Госдуме рассказали о возможности взять отпуск по уходу за внуком

Работающие бабушка и дедушка имеют право оформить отпуск по уходу за внуком и получать ежемесячное пособие, пока ребенку не исполнится полтора года. Об этом 20 июня сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

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«Организация обязана предоставить отпуск по уходу за ребенком работающей бабушке с даты его рождения, если соблюдены все условия, представлены необходимые документы и именно она фактически ухаживает за внуком, а мать или отец малыша не находится в таком отпуске и не получает соответствующее пособие», — пояснил парламентарий в беседе с «РИА Новости».

Депутат отметил, что данное право закреплено в Трудовом кодексе РФ. Условием для получения выплат является трудоустройство родственника и отсутствие аналогичных выплат у родителей ребенка. Оформить такой отпуск может не только бабушка, но и дедушка, отец, любой другой работающий родственник или опекун, фактически ухаживающий за младенцем. При этом пособие будет выплачиваться только одному члену семьи.

Размер выплаты составляет 40% от среднего заработка заявителя. Коломейцев подчеркнул, что пособие начисляется до достижения ребенком возраста полутора лет, хотя сам отпуск может длиться до трех лет. На протяжении всего этого срока за работником должно сохраняться его рабочее место.