 
Общество

В Госдуме рассказали о возможности взять отпуск по уходу за внуком

0

Работающие бабушка и дедушка имеют право оформить отпуск по уходу за внуком и получать ежемесячное пособие, пока ребенку не исполнится полтора года. Об этом 20 июня сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

Изображение создано нейросетью

«Организация обязана предоставить отпуск по уходу за ребенком работающей бабушке с даты его рождения, если соблюдены все условия, представлены необходимые документы и именно она фактически ухаживает за внуком, а мать или отец малыша не находится в таком отпуске и не получает соответствующее пособие», — пояснил парламентарий в беседе с «РИА Новости».

Депутат отметил, что данное право закреплено в Трудовом кодексе РФ. Условием для получения выплат является трудоустройство родственника и отсутствие аналогичных выплат у родителей ребенка. Оформить такой отпуск может не только бабушка, но и дедушка, отец, любой другой работающий родственник или опекун, фактически ухаживающий за младенцем. При этом пособие будет выплачиваться только одному члену семьи.

Размер выплаты составляет 40% от среднего заработка заявителя. Коломейцев подчеркнул, что пособие начисляется до достижения ребенком возраста полутора лет, хотя сам отпуск может длиться до трех лет. На протяжении всего этого срока за работником должно сохраняться его рабочее место.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026