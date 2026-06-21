Пять псковских медицинских специалистов получили ключи от служебных квартир

В преддверии Дня медицинского работника пять специалистов получили ключи от служебных квартир, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах.

Видео: Михаил Ведерников / Мах

В Псковской области действует комплекс федеральных и региональных мер поддержки. При содействии Законодательного Собрания и партии «Единая Россия» пакет постоянно совершенствуется.

Приоритетное направление — обеспечение жильем. На эти цели ежегодно выделяется порядка 50 миллионов рублей. За последние пять лет служебные квартиры получили более 120 медиков.