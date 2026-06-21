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Совместное заседание президиумов профсоюзных организаций Псковской, Смоленской, Новгородской и Витебской областей прошло в Беларуси

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Совместное заседание президиумов профсоюзных организаций Псковской, Смоленской, Новгородской и Витебской областей прошло с 18 по 19 июня на туристско-оздоровительном комплексе «Лосвидо» (Республика Беларусь), сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский облсовпроф

Псковскую область представила делегация во главе с председателем областного Совета профсоюзов Игорем Ивановым. В состав делегации также вошли заместитель председателя Андрей Стегний, председатель Псковской областной организации работников культуры Наталия Родионова, председатель Псковской областной организации работников госучреждений и соцобслуживания Татьяна Победова и председатель Псковской областной организации Российского профсоюза работников промышленности Нина Антипова.

Специальным гостем мероприятия стала Анна Варфоломеева — секретарь по международной работе Федерации профсоюзов Республики Беларусь.

На заседании «Об опыте работы профсоюзных организаций Витебской, Новгородской, Псковской и Смоленской областей по развитию системы наставничества» участники обменялись лучшими практиками и обсудили, как возрождение института наставничества помогает укреплять кадровый потенциал и передавать опыт молодому поколению.

На круглом столе «Использование туристического потенциала Псковской, Смоленской, Новгородской и Витебской областей для расширения взаимовыгодного сотрудничества (на примере УП "Витебсктурист")»  коллеги рассмотрели конкретные шаги по созданию совместных туристических маршрутов и обмену опытом в сфере профсоюзного отдыха и оздоровления.

Деловая часть программы гармонично сочеталась с командными соревнованиями, которые укрепили дружеские связи между регионами-соседями.

«Такие встречи — это не просто протокол, это живой диалог. Мы видим, как много общего у наших профсоюзных организаций: от вопросов наставничества до развития туризма. Но главное — мы учимся друг у друга, перенимаем эффективные решения и выстраиваем долгосрочные партнерские отношения. Уверен, что итоги этого Президиума дадут практические результаты для каждой из наших областей!» - прокомментировал Игорь Иванов.

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