Соцфонд с начала года перечислил псковским медикам более 257 млн рублей выплат 

Более 257 миллионов рублей направило отделение Социального фонда России по Псковской области на специальные социальные выплаты медикам с начала года, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении.

Социальную выплату в регионе получают 3,3 тысячи медицинских работников. Она полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты зависит от категории, должности медработника, вида медицинской организации, продолжительности отработанного времени, а также от населенного пункта, в котором трудится специалист.

«В населенных пунктах, где живет меньше 50 тысяч человек, максимальный размер выплат составляет 50 тысяч рублей для врачей и 30 тысяч — для среднего медперсонала. В городах и селах с числом жителей от 50 до 100 тысяч человек — 29 тысяч рублей для врачей и 13 тысяч — для среднего персонала, а в населенных пунктах с количеством проживающих свыше 100 тысяч человек — 18,5 и 8 тысяч рублей соответственно», — отметил заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Для оформления выплаты медицинским работникам не нужно лично обращаться в региональное отделение СФР. Работодатели самостоятельно формируют реестр работников, имеющих право на получение выплаты, и передают информацию в Соцфонд.

С 1 января 2026 года отделение СФР по Псковской области перечисляет средства получателям на карту «Мир» не позднее последнего дня месяца, в котором были получены соответствующие реестры. Уведомление о факте перечисления выплаты поступает медработникам в личный кабинет на портале госуслуг.

Отметим, что данная выплата не входит в расчет среднего заработка, не облагается подоходным налогом и не подлежит удержанию по исполнительным листам, так как относится к категории социальных.

Обратиться за консультацией можно в единый контакт-центр (ЕКЦ): 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).