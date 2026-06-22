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Житель Пскова получил условный срок за поднятую в лесополосе «закладку»

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Судья Псковского городского суда постановил приговор по уголовному делу в отношении жителя Пскова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре. 

Установлено, что мужчина посредством мессенджера заказал и оплатил наркотик массой 1,65 грамма с целью личного употребления, забрал «закладку» на участке местности, расположенном в лесополосе в районе деревни Новая Псковского округа.

При переходе железнодорожных путей его задержали сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте в районе железнодорожного перегона «Любятово-Черняковицы» 267 км Пскова.

Суд признал мужчину виновным и с учетом совокупности смягчающих обстоятельств назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года.  

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