Псковские приставы помогли вернуть 666 тысяч рублей пожилым жертвам мошенников

Масштабная преступная схема, направленная на хищение денежных средств у пожилых граждан, развернулась период с 20 декабря 2022 года по 18 января 2023 года в Пскове и его окрестностях, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Организованная группа мошенников, действовавшая под руководством неустановленного лица, использовала тщательно продуманную схему обмана, которая включала телефонные звонки, где злоумышленники представлялись родственниками или сотрудниками правоохранительных органов.

Схема заключалась в том, что мошенники звонили своим жертвам, сообщая о якобы произошедшем дорожно-транспортном происшествии с участием их близких. Они утверждали, что для освобождения от уголовной ответственности необходимо передать денежные средства курьеру. В результате пожилые люди, находясь в состоянии стресса и паники, передавали свои сбережения, которые они копили годами, незнакомцам, пришедшим к ним домой.

22-летний житель Пушкиногорского округа, привлечённый к этой схеме через мессенджер Telegram, стал «курьером», который забирал деньги у обманутых пенсионеров. Он действовал по указаниям, получаемым от руководителя группы, и был лишь одним из звеньев в сложной цепи обмана. Парень совершил девять преступлений, похитив у пожилых людей значительные суммы — от 50 000 до 146 000 рублей.

На суде парень полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он рассказал, как его привлекли к этой деятельности, обещая легкие деньги, но вскоре он осознал, что стал частью преступной схемы. Суд приговорил его к 4 годам 6 месяцам лишения свободы по совокупности девяти преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и обязал возместить ущерб девяти потерпевшим на общую сумму 666 тысяч рублей.

В отделение судебных приставов Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого и Локнянского округов на исполнение поступили исполнительные документы о взыскании в пользу 9 человек материального ущерба.

Должник был уведомлен о возбуждении исполнительных производств и предупрежден, что уклонение от исполнения решения суда влечет штрафные санкции и применение мер принудительного взыскания. В целях обеспечения своевременного погашения задолженности судебный пристав-исполнитель наложил арест на его банковские счета и запретил совершать регистрационные действия с принадлежащей ему недвижимостью. Тем не менее в установленный срок финансовые обязательства исполнены не были, в связи с чем судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, составившего почти 47 тысяч рублей.

Сразу же после этого вся сумма компенсации поступила на депозитный счет ведомства. Денежные средства перечислены взыскателям, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.