Новая бактерия-экстремал поможет добыть ценные металлы из сложных руд

Исследователи из Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН нашли и выделили в отдельный вид новый микроорганизм из рода Acidithiobacillus. Бактерия, получившая название Acidithiobacillus sibiricus, обнаружена в Талнахском месторождении медно никелевых руд.

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В отличие от большинства известных бактерий окислителей серы, она выдерживает экстремальную кислотность, устойчива к высоким концентрациям тяжелых металлов (меди, цинка, никеля, кобальта), обезвреживает активные формы кислорода, которые обычно приводят к гибели клеток и образует крупные скопления на поверхности частиц серы. Это может повысить эффективность переработки руды.

«В дальнейшем мы планируем изучить характеристики этой бактерии в отношении извлечения ценных металлов из конкретных природных минералов, найти предельные концентрации тяжелых металлов, при которых микроорганизм может «работать», а также исследовать механизмы его устойчивости к этим металлам. Это позволит понять, в каких процессах и для каких типов руд использование описанной бактерии наиболее перспективно», — рассказал руководитель проекта кандидат технических наук, сотрудник лаборатории хемолитотрофных микроорганизмов ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН Максим Муравьев.

Новый вид бактерий можно использовать для биовыщелачивания — природного процесса извлечения ценных металлов из содержащих серу руд. Микроорганизм окисляет серу и разрушает связи между металлами и серосодержащими соединениями, облегчая добычу, пишут «Известия».