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В стенах Великолукского медколледжа прошли выпускные двух отделений

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В стенах Великолукского медицинского колледжа прошли выпускные отделений «Лечебное дело» и «Сестринское дело», сообщили представители Псковской областной клинической больницы в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Псковская областная клиническая больница / «ВКонтакте»

Для выпускников медицинского колледжа это был особенный день, когда завершен важный этап обучения и начинается новый профессиональный путь.

С теплыми словами поздравлений к выпускникам обратились представители Великолукского межрайонного филиала ПОКБ во главе с заместителем главного врача — руководителем филиала Денисом Цветковым и заведующей амбулаторно‑поликлинической службы Варварой Мироновой. Они поблагодарили студентов за трудолюбие, ответственность и стремление к знаниям, пожелав им уверенности в своих силах, профессиональных успехов и верности выбранному делу.

«Медицина — это не просто профессия, а настоящее призвание. От ваших знаний, внимательности и человечности будут зависеть здоровье и жизнь людей. Пусть полученные знания станут надежным фундаментом для будущих достижений», — отметили руководители в своих выступлениях.
 
«Впереди у выпускников новые возможности, первые профессиональные успехи и важные решения. Желаем каждому найти свое место в профессии, никогда не останавливаться в развитии и с гордостью нести звание медицинского работника. Поздравляем выпускников с окончанием колледжа и желаем успешного старта в профессиональной деятельности!» — добавили в больнице.
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