В стенах Великолукского медколледжа прошли выпускные двух отделений

В стенах Великолукского медицинского колледжа прошли выпускные отделений «Лечебное дело» и «Сестринское дело», сообщили представители Псковской областной клинической больницы в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».
Фотографии: Псковская областная клиническая больница / «ВКонтакте»
Для выпускников медицинского колледжа это был особенный день, когда завершен важный этап обучения и начинается новый профессиональный путь.
С теплыми словами поздравлений к выпускникам обратились представители Великолукского межрайонного филиала ПОКБ во главе с заместителем главного врача — руководителем филиала Денисом Цветковым и заведующей амбулаторно‑поликлинической службы Варварой Мироновой. Они поблагодарили студентов за трудолюбие, ответственность и стремление к знаниям, пожелав им уверенности в своих силах, профессиональных успехов и верности выбранному делу.