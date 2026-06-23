В стенах Великолукского медколледжа прошли выпускные двух отделений

В стенах Великолукского медицинского колледжа прошли выпускные отделений «Лечебное дело» и «Сестринское дело», сообщили представители Псковской областной клинической больницы в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Псковская областная клиническая больница / «ВКонтакте»

Для выпускников медицинского колледжа это был особенный день, когда завершен важный этап обучения и начинается новый профессиональный путь.

С теплыми словами поздравлений к выпускникам обратились представители Великолукского межрайонного филиала ПОКБ во главе с заместителем главного врача — руководителем филиала Денисом Цветковым и заведующей амбулаторно‑поликлинической службы Варварой Мироновой. Они поблагодарили студентов за трудолюбие, ответственность и стремление к знаниям, пожелав им уверенности в своих силах, профессиональных успехов и верности выбранному делу.

«Медицина — это не просто профессия, а настоящее призвание. От ваших знаний, внимательности и человечности будут зависеть здоровье и жизнь людей. Пусть полученные знания станут надежным фундаментом для будущих достижений», — отметили руководители в своих выступлениях.