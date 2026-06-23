В СберУниверситете стартовала программа «Кадры для экономики будущего»

В кампусе СберУниверситета прошёл первый очный модуль программы «Кадры для экономики будущего». Программа разработана Сбером совместно с правительством Российской Федерации, Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, АНО «Россия — страна возможностей» и РАНХиГС по поручению президента, данному по итогам заседания Государственного Совета в декабре 2025 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Сбере.

Программа направлена на подготовку руководителей, отвечающих в регионах за кадровое обеспечение отраслей экономики и социальной сферы, развитие человеческого капитала и адаптацию рынка труда к технологическим изменениям. Участниками первого потока стали более 110 представителей субъектов Российской Федерации и федеральных органов власти.

В центре внимания программы — ключевые технологические тренды, включая развитие искусственного интеллекта, их влияние на экономику и рынок труда, современные инструменты прогнозирования кадровой потребности и подходы к формированию региональных решений, необходимых для достижения национальных целей развития и технологического лидерства страны.

«Мы живём в период, когда изменения происходят быстрее, чем когда-либо прежде. Искусственный интеллект становится новым участником экономических процессов, меняет содержание профессий и требования к навыкам. В этих условиях задача руководителей — не просто готовить кадры для существующей экономики, а создавать условия для появления компетенций будущего. От того, насколько эффективно мы научимся раскрывать потенциал людей и помогать им адаптироваться к новым технологиям, будет зависеть конкурентоспособность регионов и страны в целом», - отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Обеспечение экономики кадрами сегодня приобретает стратегический характер. Качество занятости, распределение по отраслям квалифицированных специалистов, эффективность механизмов трудоустройства во многом определяют потенциал экономического развития и обеспечивают решение стратегических задач импортозамещения и достижения технологического суверенитета нашей страны», - добавила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

В рамках программы участники пройдут комплексную оценку управленческих компетенций SberQ от СберУниверситета и получат персональные рекомендации по развитию. Также их ждёт изучение современных технологических трендов, практический интенсив по созданию ИИ-инструментов в кампусе Школа 21, посещение ведущих технологических площадок и центров разработки продуктов на основе искусственного интеллекта, участие в круглых столах и проектной работе в кросс-территориальных командах. По итогам обучения будет сформирована библиотека лучших практик и апробированных ИИ-инструментов для использования участниками в дальнейшей работе.

Следующий очный модуль программы пройдёт с 7 по 10 июля 2026 года в кампусе Школа 21 в Казани.