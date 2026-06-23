Педагогов в Псковской области приглашают на онлайн-интенсив по профилактике буллинга

Педагогов в Псковской области приглашают принять участие в онлайн-интенсиве «Психологическая безопасность образовательной среды: профилактика девиантного поведения и буллинга». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО), он пройдет с 13 по 19 июля.

Изображение: Псковский областной институт повышения квалификации работников образования

Программа онлайн-интенсива включает наиболее актуальные вопросы:

нормативная база: права, обязанности и границы вмешательства педагога;

профилактические меры для создания психологически безопасной среды для участников образовательного процесса;

алгоритм действий при выявлении девиантного поведения или буллинга среди учеников.

Спикер интенсива — учитель высшей категории с многолетним практическим опытом, эксперт по разработке программ повышения квалификации для педагогов Розалия Латипова.

В интенсиве могут принять участие учителя, преподаватели СПО и вузов, воспитатели, педагоги-психологи, тьюторы, социальные педагоги и заместители директоров.

Формат заочный, с применением дистанционных образовательных технологий.

После прохождения интенсива участники получат диплом для портфолио и возможность оформить удостоверение повышения квалификации установленного образца (36 часов), внесенное в ФИС ФРДО.

Регистрация производится на официальном сайте Российской педагогической академии.