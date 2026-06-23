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Педагогов в Псковской области приглашают на онлайн-интенсив по профилактике буллинга

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Педагогов в Псковской области приглашают принять участие в онлайн-интенсиве «Психологическая безопасность образовательной среды: профилактика девиантного поведения и буллинга». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО), он пройдет с 13 по 19 июля. 

Изображение: Псковский областной институт повышения квалификации работников образования

Программа онлайн-интенсива включает наиболее актуальные вопросы:

  • нормативная база: права, обязанности и границы вмешательства педагога;
  • профилактические меры для создания психологически безопасной среды для участников образовательного процесса;
  • алгоритм действий при выявлении девиантного поведения или буллинга среди учеников.

Спикер интенсива — учитель высшей категории с многолетним практическим опытом, эксперт по разработке программ повышения квалификации для педагогов Розалия Латипова. 

В интенсиве могут принять участие учителя, преподаватели СПО и вузов, воспитатели, педагоги-психологи, тьюторы, социальные педагоги и заместители директоров.

Формат заочный, с применением дистанционных образовательных технологий.

После прохождения интенсива участники получат диплом для портфолио и возможность оформить удостоверение повышения квалификации установленного образца (36 часов), внесенное в ФИС ФРДО.

Регистрация производится на официальном сайте Российской педагогической академии. 

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