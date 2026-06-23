30 пространств Псковской области благоустроят в 2027 году

В Псковской области подвели итоги Всероссийского голосования по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Порядка 88,5 тысяч жителей региона выразили свое мнение о том, какие пространства необходимо преобразовать в первую очередь. Активно координировали сбор голосов более 800 волонтеров. С помощью добровольцев собрали около 61,7 тысяч голосов.

Все 26 муниципальных образований Псковской области приняли участие в голосовании, включив в него 113 общественных территорий для отбора. Победителями стали 30 пространств. Их благоустроят в 2027 году. На отобранных территориях планируется обустроить пешеходные зоны и тротуары, установить современное уличное освещение, озеленить пространство, смонтировать малые архитектурные формы (скамейки, урны, арт-объекты), обустроить детские и спортивные площадки, создать зоны отдыха и места для проведения массовых мероприятий.

Например, в Пскове работы проведут в сквере между улицами Чудской, Технической и Прибрежным проездом, на общественных территориях между домами на улице Яна Фабрициуса, между домами в микрорайоне «Запсковье» около детского сада № 40 «Ручеек», а также отремонтируют пространство между торговым центром «Гулливер» и корпусом № 1 Псковского педагогического комплекса.

В результате проведенных в 2027 году работ в Великих Луках появится еще одно место, где горожане смогут проводить свободное время на свежем воздухе. При производстве работ у дома № 56 на улице Ставского установят игровые элементы, урны, скамейки, обустроены пешеходные дорожки. С полным списком победителей можно ознакомится по ссылке.