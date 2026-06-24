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В Псковской области ликвидировано 137 угроз перехода огня на земли лесного фонда

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В Псковской области силами лесничеств и Противопожарного центра ликвидировано 137 угроз перехода огня на земли лесного фонда. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Виктор Мусатов на онлайн-брифинге в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM. 

По словам Виктора Мусатова, в весенний период на территории региона было зафиксировано 44 пожара. При этом средняя площадь одного пожара составляла менее 1 га, что является хорошим показателем. 

«Весенний период имеет свои особенности — большинство пожаров переходят в лесной фонд с земель иных категорий. Поэтому наша задача - не допустить перехода огня с этих земель. И в этом году мы ликвидировали 137 таких угроз. То есть 137 раз наши лесничества с Противопожарным лесной центр принимали меры по тушению ландшафтных пожаров, когда они близко подходят к землям лесного фонда. Если бы не занимались этой превентивной мерой, то лесных пожаров было бы в разы больше», - сообщил Виктор Мусатов.

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Мусатов Виктор Юрьевич

Мусатов Виктор Юрьевич

Министр природных ресурсов и экологии Псковской области.

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Псковская Лента Новостей (ПЛН)

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