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Согласие жильцов будет необходимо при размещении хостелов и квестов в жилых домах

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Депутаты от «Единой России» и сенаторы разработали и внесли на отзыв в правительство законопроект, обязывающий владельцев хостелов и квестов получать согласие жильцов при размещении этих объектов в многоквартирных домах (МКД).

Документ вносит поправки в Жилищный кодекс РФ и закон о туристской деятельности. В частности, он предусматривает введение специальных правил пользования нежилыми помещениями в МКД, установление требований по защите прав жильцов при их использовании, а также наделение регионов правом вводить дополнительные требования к размещению такого бизнеса в жилых зданиях. Кроме того, предлагается ввести механизм надзора за использованием нежилых помещений.

«Несмотря на ужесточение законодательства, у нас по-прежнему много бизнеса, который в результате своей работы конфликтует с собственниками жилья, игнорируя их интересы. Нам поступает масса таких обращений. Прежде всего, речь идет о хостелах, которые зачастую используют для проживания трудовых мигрантов», — пояснила «Известиям» один из авторов инициативы, зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Поэтому, по ее словам, Минстрою необходимо разработать специальные правила по использованию нежилых помещений, а также наделить собственников квартир и регионы правом ограничивать работу такого бизнеса.

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