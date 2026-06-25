«Беседка»: Амбулаторная помощь в Великолукском филиале Псковской областной больницы

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка».

Наш эфир – часть цикла программ, в которых мы говорим про поддержку системы здравоохранения Псковской области. Он выходит при содействии правительства региона.

Сегодня поговорим про здравоохранение на юге Псковской области. Как организовано оказание амбулаторной помощи населению в Великолукском филиале областной больницы? Какие существуют проблемы и достижения? Что с кадровым вопросом? На эти и другие вопросы ответит заместитель главного врача — руководитель филиала «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы Денис Цветков.