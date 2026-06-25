Обследование в Кунье в ходе выезда врачей прошли почти 200 человек

Выезд врачей-специалистов филиала «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы в поселок Кунья состоялся 22 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в лечебном учреждении.

Фото здесь и далее: ПОКБ

«Это была отличная возможность для жителей поселка получить консультацию врачей и пройти необходимые обследования, не выезжая далеко от дома», - отметили в ПОКБ.

Прием пациентов вели акушер-гинеколог, эндокринолог-подолог, офтальмолог, терапевт, фельдшер, врач ультразвуковой диагностики.

Кроме того, жители смогли пройти клинико-диагностические исследования крови, включая расширенный профиль, флюорографию, маммографию, электрокардиографию и дуплексное сканирование сосудов.

Обследование прошли 198 человек. Ультразвуковое обследование - 45 человек. Консультацию эндокринолога получили 50 человек. Для оперативных вмешательств отобрали двух пациентов, а 45 пациентов отобрали на госпитализацию по профилю «офтальмология».