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Обследование в Кунье в ходе выезда врачей прошли почти 200 человек

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Выезд врачей-специалистов филиала «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы в поселок Кунья состоялся 22 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в лечебном учреждении.

Фото здесь и далее: ПОКБ

«Это была отличная возможность для жителей поселка получить консультацию врачей и пройти необходимые обследования, не выезжая далеко от дома», - отметили в ПОКБ.

????????‍⚕️Прием пациентов вели акушер-гинеколог, эндокринолог-подолог, офтальмолог, терапевт, фельдшер, врач ультразвуковой диагностики.

????Кроме того, жители смогли пройти клинико-диагностические исследования крови, включая расширенный профиль, флюорографию, маммографию, электрокардиографию и дуплексное сканирование сосудов.

▫️Обследование прошли 198 человек. ▫️Ультразвуковое обследование - 45 человек. Консультацию эндокринолога получили 50 человек. ▫️Для оперативных вмешательств отобрали двух пациентов, а 45 пациентов отобрали на госпитализацию по профилю «офтальмология».

«Берегите себя и будьте здоровы!» - пожелали в ПОКБ.
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