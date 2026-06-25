Роспотребнадзор проконсультировал более 700 псковичей по вопросам прав потребителей 

В первом квартале 2026 года в управление Роспотребнадзора по Псковской области поступило 313 письменных обращений по вопросам защиты прав потребителей, сообщили в ведомстве.

Структура поступивших обращений выглядит следующим образом:

в сфере розничной торговли – 49,5% (при этом к вопросам дистанционной торговли относится 29% от их числа, или 14,4% от общего числа поступивших жалоб);

обращения в сфере услуг связи – 9,6%;

услуги ЖКХ – 8,3%;

о деятельности на финансовом рынке – 8,3%;

обращения по вопросам бытового обслуживания населения – 3,2%;

медицинских услуг – 2,5%;

транспортных услуг – 1,6%;

в сфере туризма и гостиничных услуг – 1,6%;

на иные виды деятельности пришлось 15,4% от всех обращений.

По итогам рассмотрения указанных обращений Роспотребнадзор провел 12 контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом, объявил 29 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках ст. 49 федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», направил девять информационных писем в адрес субъектов предпринимательства о недопустимости нарушения обязательных требований в области законодательства о защите прав потребителей, а также подал шесть исков в защиту прав потребителей.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области также консультировали граждан по вопросам защиты прав потребителей по телефонам в рамках проводимых «горячих линий». Таким способом в первом квартале 2026 года получили консультацию 734 человека.