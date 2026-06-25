 
Общество

Роспотребнадзор проконсультировал более 700 псковичей по вопросам прав потребителей 

0

В первом квартале 2026 года в управление Роспотребнадзора по Псковской области поступило 313 письменных обращений по вопросам защиты прав потребителей, сообщили в ведомстве.

Структура поступивших обращений выглядит следующим образом:

  • в сфере розничной торговли – 49,5% (при этом к вопросам дистанционной торговли относится 29% от их числа, или 14,4% от общего числа поступивших жалоб);
  • обращения в сфере услуг связи – 9,6%;
  • услуги ЖКХ – 8,3%;
  • о деятельности на финансовом рынке – 8,3%;
  • обращения по вопросам бытового обслуживания населения – 3,2%;
  • медицинских услуг – 2,5%;
  • транспортных услуг – 1,6%;
  • в сфере туризма и гостиничных услуг – 1,6%;
  • на иные виды деятельности пришлось 15,4% от всех обращений.

По итогам рассмотрения указанных обращений Роспотребнадзор провел 12 контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом, объявил 29 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках ст. 49 федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», направил девять информационных писем в адрес субъектов предпринимательства о недопустимости нарушения обязательных требований в области законодательства о защите прав потребителей, а также подал шесть исков в защиту прав потребителей.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области также консультировали граждан по вопросам защиты прав потребителей по телефонам в рамках проводимых «горячих линий». Таким способом в первом квартале 2026 года получили консультацию 734 человека.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026