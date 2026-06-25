Эксперт рассказал, как агродроны проводят мониторинг вегетационного индекса и составляют цифровую карту полей

«Представьте: Вы агроном, и вам нужно понять, где на поле не хватает азота, а где растения страдают от вредителей. Раньше пришлось бы обходить десятки гектаров пешком, тратить дни на пробы и ждать анализов. Сегодня эту задачу решает дрон за один вылет. И это не фантастика — так уже работает сельское хозяйство в России», — рассказывает один из разработчиков агродронов, вологодский ученый и преподаватель Георгий Рапаков.

Изображение сгенерировано нейросетью

Российский минсельхоз прогнозирует, что в 2026 году только в Самарской области с помощью беспилотников обработают 200 тысяч гектаров. В Алтайском крае их количество выросло с двух штук пять лет назад до 60 в этом сезоне. Цифры говорят сами за себя: дроны – это уже не эксперимент, а производственная необходимость.

По словам специалиста Георгия Рапакова, использование дронов в сельском хозяйстве экономит время, которое критично при оценке состояния посевов. Камеры беспилотников позволяют увидеть, где растения испытывают стресс, где сорняки и вредители, чтобы вносить химикаты не на все поле, а точечно.

Как подсчитали ученые, итог — экономия до 90 процентов воды, до 20 процентов удобрений, а производительность обработки оказывается на 50 процентов выше, чем у наземных опрыскивателей.

В Свердловской области один агродрон за час обрабатывает около 50 гектаров, а за смену — до 250 . А в Калининградской области местный фермер с помощью квадрокоптера управляется с облепиховой плантацией за 40 минут — раньше на это требовалось шесть часов работы двух сотрудников вручную. Когда на поле садится саранча, счет идет не на дни, а на часы, и дрон может спасти урожай там, где наземная техника просто не успеет.

Наконец, дроны не вредят посевам. Тяжелые тракторы и опрыскиватели оставляют колеи и давят растения, что может стоить до 6% урожая. У беспилотника такая проблема отсутствует — он работает аккуратно и бережно.

«В Вологодской области несколько вузов разрабатывают и внедряют собственные агророботы. И это не просто учебные занятия - здесь создают реальные продукты для сельхозпроизводителей», — говорит Георгий Рапаков.

Сейчас по объективным причинам дроны пока сократили полеты дронов. Но это не значит, что разработчики перестали изобретать новинки. По словам преподавателя, вместе со студентами вологодской молочной академии им удалось создать толкатели корма и мобильные платформы разной грузоподъемности: «Первая может перемещать 150 килограммов, она – с нашим корпусом м и нашей системой управления, но с китайскими гусеницами. А вторая на колесах, она способна перевозить 500-700 килограммов. Пока она сделана без системы управления, но именно из такого механизма возможно сделать молочное такси, способное перемещаться по заданному маршруту и раздавать молоко телятам».

В одном из учебных заведений, в ГМХА имени Верещагина заведующий кафедрой энергетических средств и технического сервиса Александр Бирюков объясняет суть: дроны могут провести мониторинг вегетационного индекса - по сути, они составляют цифровую карту состояния растений.

Полученные данные разбивают на кластеры, выделяя участки с разной урожайностью, разным содержанием азота и влажности почвы. На основе этих данных агроном принимает решение: где внести удобрения, а где не тратить ресурсы зря. Это снижает издержки и повышает урожайность.

Разработки ученых ГМХА уже востребованы на практике. Заказчиками инновационных решений выступают вологодские сельхозпредприятия. Например, фермеры из Шекснинского округа обратились в академию с запросом на беспилотники для контроля состояния полей. Ученые и инженеры вместе с творческой молодежью из Центра творчества взялись за эту задачу.

Студенты академии имеют возможность работать с реальным агродроном DJI Agras T30 массой более 75 килограммов и дальностью полета до 5 километров. Аппарат предназначен для внесения удобрений и средств защиты растений.

Заведующий кафедрой Александр Бирюков подчеркивает важность такой практики: управлять сельскохозяйственными дронами в ручном режиме сложнее, чем маленькими коптерами, а ответственность — выше. Поэтому студенты сначала отрабатывают навыки на симуляторах.

Задумки авторов поддержали на всероссийской сельскохозяйственной выставке «Золотая осень-2025». Разработки вологодских инженеров отметили наградами. Золотой медалью наградили робота-манипулятора «Молочное такси». Серебряную медаль получили разработчики системы управления автономным агророботом. А нейросетевое ПО для квадрокоптера, который помогает создавать цифровые карты полей, отметили благодарностью.

У отрасли есть и сложности. Замминистра сельского хозяйства РФ Роман Некрасов называет три главные: длительное получение допусков на полеты, отсутствие на рынке тяжелых отечественных дронов и недостаток сервисной инфраструктуры. В Алтайском крае уже столкнулись с этой проблемой: «серые» дроны изымают, а недобросовестные подрядчики срывают обработки, что приводит к потерям урожая.

Но движение вперед очевидно — на рынке уже появились полностью отечественные агродроны для мониторинга и обработки полей.

В российских вузах стали обучать операторов дронов. За два месяца они изучают правовые основы, техническое обслуживание, летную эксплуатацию и, самое главное, применение дронов именно в сельском хозяйстве. В конце — экзамен и диплом. Работа с молодежью начинается даже раньше — в агротехнологических классах. В школах проектируют агродроны, осваивают 3D-моделирование и работу на 3D-принтере, пишет RuNews24.ru.