За год в Псковскую гордуму поступило порядка 60 обращений граждан

59 обращений граждан поступило в Псковскую городскую Думу за год, сообщил председатель Думы Александр Гончаренко во время отчёта о своей деятельности 26 июня, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В Думе продолжается работа с обращениями граждан. По всем обращениям гражданам депутатами даны разъяснения о порядке необходимых действий по решению поставленных вопросов», - сказал Александр Гончаренко.

Всего поступило 59 обращений граждан. Вопросы касались благоустройства дворовых территорий, капитального и текущего ремонта домов, ремонта дорог, транспортного обеспечения, оплаты услуг ЖКХ, медицины.

Также проводилась работа по устным телефонным обращениям граждан в адрес председателя.