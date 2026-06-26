Псковский курсант принял участие во встрече с президентом РФ

Выпускник Псковского филиала Университета ФСИН России принял участие во встрече с президентом Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялся торжественный прием президента Российской Федерации Владимира Путина в честь лучших выпускников образовательных организаций силовых ведомств страны.

В числе приглашенных на встречу молодых офицеров, окончивших ведомственные вузы с отличием и золотой медалью, был выпускник Псковского филиала Университета ФСИН России Дмитрий Захаренко. Он вошел в состав делегации представителей Санкт-Петербургского университета ФСИН России, принявшей участие в торжественном мероприятии в Кремле.

Обращаясь к выпускникам, президент Российской Федерации Владимир Путин выразил уверенность, что приобретенные знания, навыки и профессиональная подготовка позволят молодым офицерам достойно служить Отечеству и обеспечивать безопасность государства.

Для Дмитрия Захаренко участие в приеме стало заслуженным итогом успешного обучения: отличник учебы и заместитель командира взвода, он активно проявлял себя в научной, общественной и волонтерской деятельности, являлся членом интеллектуального клуба филиала и капитаном команды «Нарядные вне очереди». За содействие органам внутренних дел в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Дмитрий неоднократно поощрялся правами начальника УМВД России по Псковской области. Кроме того, за высокие результаты в учебе, добросовестное исполнение должностных обязанностей и активное участие в жизни образовательной организации он неоднократно поощрялся руководством филиала и был занесен на Доску почета.