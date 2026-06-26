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Голубую ель высадили псковские курсанты на Аллее выпускников

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Курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России продолжили добрую традицию, высадив ель на Аллее выпускников, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН

В память о годах учебы и в знак благодарности образовательной организации выпускники 2026 года высадили голубую ель на Аллее выпускников загородной учебной базы филиала.

Традиция была заложена в 2024 году. С тех пор каждый выпуск оставляет после себя живой символ преемственности поколений, верности служебному долгу и уважения к истории образовательной организации.

«За годы обучения филиал стал для нас не просто местом получения образования, а настоящей школой жизни. Посадка дерева – это возможность оставить после себя добрую память. Спустя годы мы сможем вернуться сюда и увидеть, как вместе с этой елью растет и крепнет наша общая история», – поделился курсант выпускного курса Владислав Смирнов.

После церемонии посадки выпускники и сотрудники филиала встретились на спортивной площадке. Товарищеский футбольный матч прошел в напряженной борьбе и завершился боевой ничьей. Продолжением спортивного праздника стало соревнование по перетягиванию каната, которое подарило участникам и болельщикам яркие эмоции, продемонстрировав сплоченность и командный дух, заключили в вузе. 

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