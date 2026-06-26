Следственный комитет предупредил о новой тактике телефонных аферистов

Телефонные мошенники не ограничиваются хищением денег — они пытаются втянуть обманутых граждан в совершение диверсий и террористических актов, используя для этого целый набор манипулятивных приёмов. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

«Телефонные мошенники уже не просто крадут деньги — они пытаются сделать своих жертв исполнителями диверсий и терактов», — заявили в пресс‑службе.

По данным ведомства, схема строится поэтапно: сначала аферисты выманивают средства, используя привычные уловки — рассказывают о подозрительных переводах, попытках оформить кредит или предлагают «помочь» правоохранителям.

«Когда человек лишается всех денег, давление не прекращается: ему под разными предлогами предлагают совершить преступление», — пояснили в СК.

Чаще всего мошенники обещают вернуть похищенное, предлагают «отомстить» аферистам или «помочь в задержании», а порой просто запугивают. Но итог всегда один: от жертвы требуют поджечь объекты военной, транспортной или банковской инфраструктуры.

«Фиксируются и прямые предложения совершить диверсию или теракт за деньги», — добавили в пресс‑службе.

Следственный комитет призывает граждан ни в коем случае не выполнять требования из подозрительных звонков и сообщений. В ведомстве напоминают: атаки на стратегические объекты квалифицируются как диверсия или террористический акт — за это грозит до 20 лет лишения свободы. Если вы столкнулись с подобными попытками воздействия, нужно немедленно обратиться в правоохранительные органы.