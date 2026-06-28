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С 1 июля в России изменится порядок формирования кредитной истории

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С 1 июля в России изменится порядок формирования кредитной истории — в ней начнут указываться данные о предыдущих кредиторах. Об этом рассказал директор по риск-менеджмент-методологии и дата-аналитике Объединенного кредитного бюро Николай Филиппов.

«В кредитную историю с 1 июля добавят сведения о предыдущих кредиторах. На текущий момент при переуступке прав требования кредитор направляет в кредитную историю только сведения о том, кому он передал кредит», — сообщил Филиппов.

Он отметил, что при передаче кредитной истории новому бюро кредитных историй (БКИ) связь между данными утрачивается, и установить предыдущего кредитора становится невозможно.

«Эта проблема устраняется: при реализации цессии или секьюритизации кредитов в кредитной истории теперь будет информация о том, кто был предыдущим кредитором, то есть кто уступил (продал) кредит текущему», — уточнил Филиппов.

Также, по его словам, кредиторы начнут передавать по событиям не только дату, но и точное время их наступления. Это позволит более детально фиксировать кредитную информацию в случаях, когда в течение одного дня происходит несколько операций, и устанавливать их последовательность, например, когда сначала возникает просрочка, а затем она сразу же погашается, пишут РИА Новости.

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