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О новом порядке заселения подростков в гостиницы рассказали в Госдуме

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Подростки старше 14 лет, имеющие российское гражданство, могут самостоятельно подтверждать личность при заселении в гостиницы через портал «Госуслуги» при обязательном предъявлении согласия на заселение от родителей, рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов.

Парламентарий напомнил, что в России с 1 апреля 2026 года для подтверждения личности при заселении в гостиницу наряду с паспортом можно использовать портал «Госуслуги». По его словам, соответствующее постановление правительства РФ действует до 1 марта 2032 года.

«Новые правила также позволяют подтвердить личность несовершеннолетнего при заселении в гостиницу. Если подросток старше 14 лет заселяется без сопровождения взрослых, он также может пройти идентификацию через "Госуслуги", но должен предоставить согласие на заселение от родителей», - сказал Колунов. 

Депутат уточнил, что при заселении в гостиницы россияне также могут предоставлять водительские права. Кроме того, пользователи Единой биометрической системы могут заселиться в гостиницу по биометрии, без предъявления паспорта РФ, пишут РИА Новости.

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