В День молодежи в Пскове прошел второй квест «Узнай профсоюз»

Команды первичных профсоюзных организаций Псковских областных отраслевых организаций профсоюзов собрались на площадке вчера, 28 июня. Участникам предстояло пройти 11 тематических станций, где они показали свои знания в области трудового законодательства, охраны труда и даже навыки создания современного контента, сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профсоюзов.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного совета профсоюзов

Особый интерес вызвали станции «Юридическая дуэль» и «Профсоюзный тик-ток», где участники проявили не только глубокие познания, но и творческий подход.

По итогам соревнований первое место завоевала команда профсоюза образования «Импровизация», второе место — команда профсоюза здравоохранения «Ветераны» и третье место заняла команда «Псковские драконы 2».



