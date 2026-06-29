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В День молодежи в Пскове прошел второй квест «Узнай профсоюз»

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Команды первичных профсоюзных организаций Псковских областных отраслевых организаций профсоюзов собрались на площадке вчера, 28 июня. Участникам предстояло пройти 11 тематических станций, где они показали свои знания в области трудового законодательства, охраны труда и даже навыки создания современного контента, сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профсоюзов.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного совета профсоюзов

Особый интерес вызвали станции «Юридическая дуэль» и «Профсоюзный тик-ток», где участники проявили не только глубокие познания, но и творческий подход.

По итогам соревнований первое место завоевала команда профсоюза образования «Импровизация», второе место — команда профсоюза здравоохранения «Ветераны» и третье место заняла команда «Псковские драконы 2».

 


 

«Сегодня мы увидели настоящий командный дух и высокий уровень подготовки участников. Квест «Узнай профсоюз» доказывает, что защита прав трудящихся — это не скучная рутина, а живой и динамичный процесс. Рад, что победила дружба и знания!» — отметил председатель профсоюзного объединения региона Игорь Иванов.

 

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Иванов Игорь Олегович

Иванов Игорь Олегович

Председатель Псковского областного совета профсоюзов

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