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«Великий, могучий»: читающие подростки — миф или реальность

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Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) продолжает цикл программ «Великий, могучий». Сегодня ведущая Юлия Магера погрузится в глубины русского языка вместе с учителем русского языка и литературы, заместителем директора по учебно-воспитательной работе псковской гимназии №29, лектором российского общества «Знание» Екатериной Торшиной. 

Дискуссионный клуб для старшеклассников с обсуждением одной книги всей параллелью и литературный клуб для пятиклашек, работающий при поддержке Российского общества «Знание», — среди ухищрений, на которые идут педагоги, прививая школьникам привычку читать. 

Какие получаются результаты и чего родителям ни в коем случае нельзя делать, чтобы не вытравить ее дома, слушайте завтра, 30 июня, в новом выпуске программы «Великий, могучий» на «ПЛН FM» (102.6 FM). Начало в 8.18, повтор в 18.21. 

Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

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