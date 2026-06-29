«Великий, могучий»: читающие подростки — миф или реальность

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) продолжает цикл программ «Великий, могучий». Сегодня ведущая Юлия Магера погрузится в глубины русского языка вместе с учителем русского языка и литературы, заместителем директора по учебно-воспитательной работе псковской гимназии №29, лектором российского общества «Знание» Екатериной Торшиной.

Дискуссионный клуб для старшеклассников с обсуждением одной книги всей параллелью и литературный клуб для пятиклашек, работающий при поддержке Российского общества «Знание», — среди ухищрений, на которые идут педагоги, прививая школьникам привычку читать.

Какие получаются результаты и чего родителям ни в коем случае нельзя делать, чтобы не вытравить ее дома, слушайте завтра, 30 июня, в новом выпуске программы «Великий, могучий» на «ПЛН FM» (102.6 FM). Начало в 8.18, повтор в 18.21.

Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.