Профсоюз 60-й службы Минобороны принял участие в акции «Коробка храбрости»

Сотрудники шестидесятой финансово-экономической службы Министерства обороны Российской Федерации приняли активное участие в благотворительной акции «Коробка храбрости», которая ежегодно проходит по инициативе «Единой России». Члены первичной профсоюзной организации ведомства собрали и закупили необходимые подарки для детей, проходящих длительное и тяжелое лечение в медицинских учреждениях, и передали подарки в региональное отделение партии.
Фото: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»
«Коробка храбрости» — это всероссийская акция, направленная на поддержку маленьких пациентов больниц. Яркие игрушки и наборы, которые дети получают после перенесенных болезненных процедур или сложных обследований, становятся для них настоящим вознаграждением за мужество и храбрость, рассказали Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единая Россия».
В 60-ю финансово-экономическую службу МО РФ информация об акции поступила по линии вышестоящих инстанций — от профсоюза Вооружённых сил Российской Федерации. Однако для военных финансистов это стало не просто спущенной «сверху» директивой, а искренним призывом к милосердию, уточнили в отделении.
Руководство службы во главе с начальником Василием Борисенко и председатель первичной профсоюзной организации Евгения Трофимова оперативно организовали сбор помощи.
По словам организаторов, откликнулся весь коллектив, никто из сотрудников не остался в стороне.
Как рассказали в региональном отделении партии, особенностью сбора стало то, что сотрудники не просто принесли ненужные дома игрушки, а подошли к вопросу со всей ответственностью. Был организован целенаправленный сбор средств. Подарки закупались специально для маленьких пациентов на личные средства работников, а также при поддержке и выделении части бюджета самой профсоюзной организации.
На собранные средства были закуплены самые разные категории товаров: развивающие игрушки; канцелярские товары и наборы для творчества; головоломки; куклы, конструкторы.
Собранные «Коробки храбрости» будут переданы «Единой Россией» в детские медицинские учреждения.