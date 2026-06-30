Профсоюз 60-й службы Минобороны принял участие в акции «Коробка храбрости»

Сотрудники шестидесятой финансово-экономической службы Министерства обороны Российской Федерации приняли активное участие в благотворительной акции «Коробка храбрости», которая ежегодно проходит по инициативе «Единой России». Члены первичной профсоюзной организации ведомства собрали и закупили необходимые подарки для детей, проходящих длительное и тяжелое лечение в медицинских учреждениях, и передали подарки в региональное отделение партии.

Фото: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

«Коробка храбрости» — это всероссийская акция, направленная на поддержку маленьких пациентов больниц. Яркие игрушки и наборы, которые дети получают после перенесенных болезненных процедур или сложных обследований, становятся для них настоящим вознаграждением за мужество и храбрость, рассказали Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единая Россия».

В 60-ю финансово-экономическую службу МО РФ информация об акции поступила по линии вышестоящих инстанций — от профсоюза Вооружённых сил Российской Федерации. Однако для военных финансистов это стало не просто спущенной «сверху» директивой, а искренним призывом к милосердию, уточнили в отделении.

Руководство службы во главе с начальником Василием Борисенко и председатель первичной профсоюзной организации Евгения Трофимова оперативно организовали сбор помощи.

По словам организаторов, откликнулся весь коллектив, никто из сотрудников не остался в стороне.

«Наш коллектив всегда активно принимает участие во всех благотворительных акциях, и мы сразу же откликнулись на этот призыв, — рассказывает председатель первичной профсоюзной организации Евгения Трофимова. — Откликнулось более 100 человек. Люди проявили невероятную доброту и щедрость».

Как рассказали в региональном отделении партии, особенностью сбора стало то, что сотрудники не просто принесли ненужные дома игрушки, а подошли к вопросу со всей ответственностью. Был организован целенаправленный сбор средств. Подарки закупались специально для маленьких пациентов на личные средства работников, а также при поддержке и выделении части бюджета самой профсоюзной организации.

На собранные средства были закуплены самые разные категории товаров: развивающие игрушки; канцелярские товары и наборы для творчества; головоломки; куклы, конструкторы.

«Мы старались выбрать самое разнообразное, чтобы каждый ребенок нашел в коробке то, что его порадует после болезненных процедур: и игрушки, и канцелярию, и развивающие наборы, и конструкторы», — отметили участники акции.

Собранные «Коробки храбрости» будут переданы «Единой Россией» в детские медицинские учреждения.