Самых активных сборщиков макулатуры в Псковской области определят 15 ноября

Образовательные учреждения Псковской области приглашают принять участие во всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве образования региона.
Афиша: министерство образования Псковской области
Чтобы принять участие, нужно собрать макулатуру, сдать её в ближайший пункт приёма и загрузить подтверждающий акт на сайт бумбатл.рф.
Самых активных ждут награды. Также для участников пройдет отдельный конкурс креативных публикаций о бережном отношении к природе и переработке отходов.
В зачёт принимаются акты, оформленные с 1 марта. Подведение итогов и награждение победителей будет приурочено ко Всемирному дню вторичной переработки 15 ноября.
Организаторами акции выступают АНО «Национальные приоритеты» совместно с движением «Экосистема» при поддержке Минприроды России.