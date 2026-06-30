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Самых активных сборщиков макулатуры в Псковской области определят 15 ноября

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Образовательные учреждения Псковской области приглашают принять участие во всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве образования региона. 

Афиша: министерство образования Псковской области

Чтобы принять участие, нужно собрать макулатуру, сдать её в ближайший пункт приёма и загрузить подтверждающий акт на сайт бумбатл.рф.

Самых активных ждут награды. Также для участников пройдет отдельный конкурс креативных публикаций о бережном отношении к природе и переработке отходов.

В зачёт принимаются акты, оформленные с 1 марта. Подведение итогов и награждение победителей будет приурочено ко Всемирному дню вторичной переработки 15 ноября.

Стоит отметить, что принять участие в акции могут не только образовательные учреждения, но и все желающие жители и гости Псковской области. 

Организаторами акции выступают АНО «Национальные приоритеты» совместно с движением «Экосистема» при поддержке Минприроды России.

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