Псковичей приглашают присоединиться к акции «Бумбатл» по сбору макулатуры

На сайте бумбатл.рф открылась регистрация участников всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл» в День эколога, 5 июня. Присоединиться к «БумБатлу» могут школьники, студенты, семьи, представители бизнеса, некоммерческих организаций, сообщили организаторы акции.

Фото: национальныепроекты.рф

В зачет принимаются акты о сдаче макулатуры на переработку, оформленные с 1 марта. Для участия необходимо собрать макулатуру, сдать ее в ближайший пункт приема и загрузить подтверждающий акт на сайт бумбатл.рф. Подведение итогов и награждение победителей будет приурочено ко Всемирному дню вторичной переработки 15 ноября.

«"БумБатл" помогает формировать у жителей страны привычки ответственного потребления, раздельного сбора и сортировки отходов, внося вклад в развитие экономики замкнутого цикла. Ее основой является создание современной инфраструктуры, которая появляется в России при поддержке национального проекта "Экологическое благополучие"», — комментируют организаторы.

С 2019 года в эксплуатацию введено более 380 объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов. По итогам 2025 года в регионах установлено 12 тысяч новых контейнерных площадок и 61 тысяча контейнеров. «Экономика замкнутого цикла предполагает максимально эффективное использование ресурсов, когда отходы становятся сырьем для производства новой продукции. Уже сегодня в России сортировку проходят более 58% ТКО, а к 2030 году этот показатель достигнет 100%. Важную роль в этом процессе играет участие граждан. Акция “БумБатл” показывает, что вклад каждого — от воспитанника детского сада до сотрудника компании — имеет значение: когда миллионы людей объединяются вокруг одной цели, это дает ощутимый результат», — подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.

В июне финалисты и активные участники «БумБатла» посетят передовые предприятия по переработке бумаги. Наглядная демонстрация производственных процессов позволит ребятам увидеть изнутри сложный путь превращения отходов в новые полезные вещи, трансформируя абстрактные знания о раздельном сборе мусора в осязаемый и понятный алгоритм. «“БумБатл” — масштабный экологический проект, который объединяет людей по всей стране. Только в прошлом сезоне в акции участвовали более 2,5 миллиона человек. Это свидетельствует о том, что всё больше россиян начинают осознанно относиться к потреблению ресурсов и понимают, что даже небольшие действия способны приносить ощутимую пользу окружающей среде. Мы продолжим поддерживать экологические инициативы в регионах и создавать возможности для участия в них как можно большего числа людей», — отметил председатель совета движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Дополнительно участники акции могут побороться за призы в конкурсе креативных постов в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», рассказывая о переработке и повторном использовании бумаги, с хештегами #бумбатл, #нацпроектэкоблагополучие, #экосистема.

Основная задача национального проекта «Экологическое благополучие» – комплексное улучшение экологической обстановки, повышение качества жизни и здоровья россиян. При поддержке нацпроекта в России восстанавливают леса, ликвидируют экологически опасные объекты, снижают выбросы опасных загрязняющих веществ в атмосферу, расчищают реки, озера и водохранилища, восстанавливают популяции редких видов животных, а также развивают экономику замкнутого цикла.

В регионах появляется все больше предприятий по размещению, сортировке и утилизации отходов. Планируется, что к 2030 году все ТКО будут проходить сортировку, а не менее 25% отходов будут использовать как вторсырье. На данный момент сортировку проходят более 58% всех твердых коммунальных отходов.

В поддержку нацпроекта АНО «Национальные приоритеты» совместно с движением «Экосистема» проводят всероссийскую акцию по сбору макулатуры «БумБатл». Участники могут сдавать бумажное вторсырьё круглый год и фиксировать свои результаты на сайте проекта бумбатл.рф. За шесть лет к акции присоединились 11,6 миллиона человек, которые отправили на переработку 697,8 тысячи тонн макулатуры.

Организаторами акции выступают АНО «Национальные приоритеты» совместно с движением «Экосистема» при поддержке Минприроды России.